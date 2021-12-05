Опубликовано видео победного финиша лыжницы Степановой в эстафете

В сети появилось видео финиша женской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. В Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ» представлена запись того, как россиянка Вероника Степанова проходит последние метры дистанции.

В финишном створе Степановой противостояли шведская лыжница Моа Ольссон и норвежка Хелене Марие Фоссесхолм. В конкурентной борьбе россиянке удалось обойти своих соперниц и финишировать на расстоянии более одной секунды от каждой из них.

Степанова является золотой и серебряной медалисткой юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам 2021 года в финском Вуокатти. Во взрослой команде 20-летняя спортсменка дебютировала в прошлом сезоне.

Россиянки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова показали лучшее время в эстафете. Лыжницы прошли дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды, на 1,1 секунды опередив ближайших преследовательниц — команду Швеции.

Ранее депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв выразил мнение, что победа в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере важна для женской сборной России с точки зрения психологии. По его словам, очень важно получить такой эмоциональный заряд перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.