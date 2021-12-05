Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по лыжам

Женская сборная России выиграла эстафету смешанным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере (Норвегия). Второе место заняла Швеция, третье — первая команда Норвегии.
В составе российской сборной выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. За Швецию — Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андрессон и Моа Ольссон. Состав Норвегии: Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Мари Фоссесхолм.
Ранее эстафетную гонку (4×7,5) провели мужчины. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — вторая сборная Норвегии.
28 ноября биатлонист Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринта в Эстерсунде. Гараничев показал 113-й результат в спринте, уступив 3 минуты 55,5 секунды победителю гонки — шведу Себастьяну Самуэльссону. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 10-м (+53,4 секунды).