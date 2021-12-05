Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по лыжам

Фото: Marius Simensen/Zuma/ТАСС

Россиянин Александр Большунов не смог выйти в финал спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года занял седьмое место.

Золото взял норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В финале, куда не вышел ни один представитель России, он показал результат 2.52,48, на 0,58 секунды опередив ближайшего преследователя. Вторым финишировал другой норвежец —...