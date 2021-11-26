Биатлонист Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринта в Эстерсунде

Российский биатлонист Евгений Гараничев потерял время на старте спринтерской гонки в шведском Эстерсунде из-за того, что забыл палки в вакс-кабине. Как сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ», спортсмен не смог начать забег и был вынужден ждать, пока ему принесут инвентарь.

Что-то на старте случилось с Гараничевым. По информации Дениса Левко, он забыл палки в вакс-кабине. Стоял на старте и ждал. То есть Гараничев ещё и проиграл из-за того, что забыл палки, — сказал Губерниев.

Комментатор изумился тому, что происходит со сборной России. Он напомнил о проблемах с лыжными креплениями Светланы Мироновой, из-за чего та опоздала на старт, а также о сложностях, возникших с винтовкой у Кристины Резцовой.

Гараничев палки забыл. Хорошо, что взял лыжи. Это уже неплохо, друзья. Винтовку взял — тоже здорово. И одетым на старт пришёл, — заключил Губерниев.

Гараничев показал 113-й результат в спринте, уступив 3 минуты 55,5 секунды победителю гонки — шведу Себастьяну Самуэльссону. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 10-м (+53,4 секунды).

Ранее сообщалось, что у российской биатлонистки Кристины Резцовой, дочери трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, сломалась пружина на спусковом механизме винтовки в преддверии спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Оружие спортсменки удалось экстренно отремонтировать, и она смогла выйти на старт.