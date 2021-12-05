В Госдуме назвали важной победу российских лыжниц в эстафете в Лиллехаммере
Депутат Госдумы Свищёв назвал важной победу российских лыжниц в эстафете в Лиллехаммере
Сергей Стариков
Сергей Стариков
16:20, 05 декабря 2021
Женская сборная России: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника СтепановаФото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Победа в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере важна для женской сборной России с точки зрения психологии. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв. Очень важно, по его словам, получить такой эмоциональный заряд перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.
Поздравляю наших девчонок! Очень важная победа. Эстафета — королева лыжного спорта. Это очень важно для командного духа в команде. Считаю, что это важная победа для всей нашей зимней олимпийской команды. Перед Олимпиадой получить мощную эмоциональную поддержку тоже дорогого стоит, — сказал Свищёв.
Депутат выразил мнение, что после триумфального выступления российских лыжниц в эстафете их соперниц «будет потряхивать».
Россиянки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова показали лучшее время в эстафете. Лыжницы прошли дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды, на 1,1 секунды опередив ближайших преследовательниц — команду Швеции.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментируя успешное выступление соотечественниц, заявил, что каждая спортсменка очень хорошо отработала свой этап.