В Госдуме назвали важной победу российских лыжниц в эстафете в Лиллехаммере

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что пока не видит особенного потенциала в фигурном катании у Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Как сказала наставник в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, окончательные выводы о будущем фигуриста можно будет делать через два года.

Ведущие спросили Тарасову, видит ли она «особенный потенциал» в сыне Плющенко, известном как Гном Гномыч. Прославленный тренер призналась, что на данный момент оценить его сложно. Пока не очень вижу. <...>...