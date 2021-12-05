В сборной России отреагировали на победу лыжниц в эстафете в Лиллехаммере

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил после победы женской команды в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, что каждая спортсменка очень хорошо отработала свой этап. У россиянок появляется уверенность. Тем не менее им нельзя почивать на лаврах, необходимо сосредоточиться на выполнении задач, поставленных перед сезоном, пишет «Чемпионат».

Каждая спортсменка на своём этапе отработала очень хорошо. Вероника в хорошем спринтерском стиле убежала на финише. Мы и хотели её посмотреть именно на заключительном этапе. Приятно, что у девочек появляется уверенность. Они всё больше и больше навязывают борьбу Йохауг, другим соперницам на каждом этапе, — сказал Бородавко.

Россиянки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова показали лучшее время в эстафете. Лыжницы прошли дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды, на 1,1 секунды опередив ближайших преследовательниц — команду Швеции.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Большунов не смог выйти в финал спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года занял седьмое место. Золото взял норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В финале, куда не вышел ни один представитель России, он показал результат 2.52,48, на 0,58 секунды опередив ближайшего преследователя.