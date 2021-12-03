Большунов не смог выйти в финал лыжного спринта в Лиллехаммере

Россиянин Александр Большунов не смог выйти в финал спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года занял седьмое место.

Золото взял норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В финале, куда не вышел ни один представитель России, он показал результат 2.52,48, на 0,58 секунды опередив ближайшего преследователя. Вторым финишировал другой норвежец — Томас Хёлланд Ларсен, третьим — француз Ришар Жув.

Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер.

У женщин в четвертьфинал не прошли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анна Грухвина и Лилия Васильева. Христина Мацокина и Татьяна Сорина вышли в полуфинал спринтерской гонки, но не смогли дойти до финала.

26 ноября Большунов перелез через забор и сбежал от прессы после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в финском городе Рука. Эти соревнования стали первыми для спортсмена в сезоне-2021/22.