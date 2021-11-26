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Большунов через забор сбежал от прессы после этапа Кубка мира

Лыжник Большунов отказался общаться с прессой после поражения в спринте на Кубке мира
18:39, 26 ноября 2021
Большунов через забор сбежал от прессы после этапа Кубка мира Александр Большунов Фото: bolshunov2015/vk.com
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Российский лыжник Александр Большунов перелез через забор и скрылся от прессы после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке (Швеция). Эту информацию передаёт «Матч ТВ».

По данным источника, спортсмен не вышел к прессе после выступления. Он перелез через забор и ушёл.

Эта гонка стала первой для Большунова в сезоне-2021/22. Первое место в спринте занял лыжник Александр Терентьев, преодолев дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды. На втором и третьем местах расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане по лыжным гонкам Александр Большунов раскрыл подробности велосипедной аварии, из-за которой ему провели операцию на челюсти.

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