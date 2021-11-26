Большунов через забор сбежал от прессы после этапа Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов перелез через забор и скрылся от прессы после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке (Швеция). Эту информацию передаёт «Матч ТВ».

По данным источника, спортсмен не вышел к прессе после выступления. Он перелез через забор и ушёл.

Эта гонка стала первой для Большунова в сезоне-2021/22. Первое место в спринте занял лыжник Александр Терентьев, преодолев дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды. На втором и третьем местах расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане по лыжным гонкам Александр Большунов раскрыл подробности велосипедной аварии, из-за которой ему провели операцию на челюсти.