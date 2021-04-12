«Она ужасный человек»: как на Тарасову набросилась бывшая ученица

Если вы думали, что успехи российского фигурного катания не дают спать спокойно только зарубежной аудитории, то вы глубоко ошибались. Известная в прошлом российская фигуристка Оксана Грищук уже не первый раз становится инициатором большого скандала. Бывшая ученица Татьяны Тарасовой пока не трогает группу Этери Тутберидзе (место притяжения всемирного хейта), но активно нападает на своего наставника. Чем Татьяна Тарасова не угодила Оксане Грищук — рассказывает NEWS.ru.

«Адская девочка»

Современная и в силу объективных причин омолодившаяся аудитория отечественного фигурного катания вряд ли сходу сможет вспомнить, кто такая Оксана Грищук. А ведь в конце девяностых их танцевальный дуэт с Евгением Платовым являлся сильнейшим в мире. Они три раза становились чемпионами Европы, четыре раза чемпионами мира, а также им принадлежит статус первых двукратных олимпийских чемпионов в танцах на льду.

Их период сотрудничества с Татьяной Тарасовой не был продолжительным, но обернулся яркими воспоминаниями для Оксаны Грищук. Они с Платовым присоединились к Тарасовой в преддверии Игр-1998 в Нагано. Даже в период совместной работы между тренером и ученицей возникали конфликтные ситуации из-за вспыльчивого характера последней. Тарасова даже дала Оксане прозвище «Адская девочка». Впрочем, несмотря на все сложности, им удалось достичь главной цели — второй олимпийской медали. Через несколько месяцев после успеха в Нагано Оксана и Евгений приостановили свои спортивные карьеры. Впоследствии Грищук перебралась в Штаты, где окончательно обосновалась.

Невзирая на огромное количество внушительных титулов, Оксана никогда не имела большой популярности: ни в период спортивной карьеры, ни, естественно, после неё. В последние годы фигуристка вообще исчезла из информационного поля. Видимо, осознав это, она решила напомнить о себе. Затянувшееся молчание было прервано мощно — Грищук обвинила Татьяну Тарасову в денежных махинациях.

«Змеи такие, как Тарасова»

Оксана Грищук и Евгений Платов, 1992 год Alexandr Yakovlev/Russian Look

Первое нападение на заслуженного тренера произошло в декабре прошлого года. В интервью «Спорт-экспрессу» она рассказала про скверный нрав Тарасовой, которая могла «швырнуть» на лёд её личные вещи. Но это всё цветочки. По словам Грищук, Татьяна Анатольевна заставила её перейти в общество профсоюзов, а затем оставила без призовых за Олимпиаду.

Раньше на соревнованиях спортсмены ничего не зарабатывали. Олимпиада и шоу были единственной возможностью как-то устроить свою жизнь. Президент общества сказал, что деньги потратили на какие-то детско-юношеские соревнования, а всё, что осталось, отдали мне. Естественно, сразу после возвращения в гостиницу я набрала Татьяне Анатольевне. Она сказала, что неудобно говорить и бросила трубку. А потом мне несколько человек сказали, что скорее всего, Тарасова меня обманула. И честно заработанные мной деньги они поделили с президентом общества профсоюзов, — рассказала Грищук.

Впрочем, несмотря на громкость обвинений, эта история быстро сошла на нет — Тарасова никак не стала комментировать нападки бывшей фигуристки. И когда все уже окончательно забыли об их конфликте, Грищук решила в очередной раз напомнить о себе.

На этот раз площадкой для высказываний стал Instagram ещё одной любительницы обсудить проблемы отечественного фигурного катания Оксаны Баюл. Несколько дней назад олимпийская чемпионка-1994 в одиночном катании уличила в плагиате сначала шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а затем красное олимпийское платье Алины Загитовой. За Тутберидзе и её учениц вступилась Тарасова, что явно не понравилось Баюл. Вскоре у себя в Instagram она «прошлась» по именитому наставнику.

ксана Грищук и Евгений Платов, 1992 год Alexandr Yakovlev/Russian Look

У неё вся труппа распалась её театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию, — написала украинская фигуристка.

Слова Баюл охотно поддержала Грищук. Она в комментариях напомнила своей коллеге о том, как её обокрали на Олимпиаде и специально разбили с Платовым, чтобы дальше «кассировать» деньги.

Мне понравилось про Тарасову! Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то ещё правду сказал про Тарасову, а то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то. К сожалению, очень многих великих спортсменов обворовывали, особенно ближние, но все эти спортсмены молчали в надежде дальше получать какую-то работу и боялись, что такие, как Тарасова, им могилу будут рыть всю жизнь. Нас многие дурили и обворовывали всё время. Змеи такие, как Тарасова. И других там была тоже целая группа, — отметила Грищук.

Татьяна Тарасова пока никак нападки в свой адрес не комментирует. Следовательно, понять, кто в этой истории прав, а кто виноват — невозможно. Да и отсутствие каких-либо доказательств не играет на руку Грищук. Болельщики в Сети уже смеются над словами двукратной олимпийской чемпионки и с уверенностью говорят о том, что таким образом фигуристка просто пытается привлечь к себе внимание. Нынче модно попиариться на российской «фигурке».

Как бы там ни было, нападая на Тарасову, любой человек априори находится в проигрышном положении. Уж слишком высок статус и авторитет Татьяны Анатольевны, она — персона мирового масштаба в фигурном катании. Чтобы бросить ей вызов, нужно быть очень смелым человеком. Грищук эту смелость продемонстрировала, но есть одна проблема: без реальных доказательств все её слова не значат ровным счётом ничего.