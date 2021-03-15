Олимпийский чемпион предложил на год отказаться от запрещённых препаратов

https://static.news.ru/photo/709c4514-8581-11eb-afd6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев обвинил норвежских биатлонистов в краже медалей у чистых спортсменов и предложил ввести на год мораторий на применение запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям.

Мировое спортивное сообщество должно задуматься о происходящем в спорте абсурде, когда все больные спортсмены обыгрывают здоровых. С этим абсурдом надо заканчивать. Давайте на год сделаем мораторий на использование запрещённых препаратов по этим справкам. Пьедестал изменится очень серьёзно, и станет понятно, помогают ли эти терапевтические исключения добиваться успехов отдельным спортсменам, — рассказал Васильев NEWS.ru.

Также специалист отметил, что проблемы лидера сборной России по биатлону Александра Логинова со стрельбой связаны с индивидуальной подготовкой, поэтому он должен работать хоть по индивидуальному плану, но с командой.

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