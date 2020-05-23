Олимпийская икона стиля Загитова поблагодарила поклонников на трёх языках

https://static.news.ru/photo/f97e9724-9e32-11ea-9415-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова признана победительницей виртуального конкурса на звание «Олимпийская икона стиля». В финале против американского фигуриста Джонни Вейра за россиянку отдали голоса 62% пользователей Twitter.

В этой соцсети провёл конкурс официальный канал Олимпийских игр Olympic channel. После победы Загитова разместила в сторис своего Instagram картинку с благодарностью на трёх языках — русском, английском и японском.

Спасибо всем, кто голосовал за меня, и за вашу поддержку, вы — самые лучшие, — гласит надпись.

Скриншот/azagitova/instagram.com

Ранее NEWS.ru сообщал, что на более ранних этапах конкурса 18-летняя фигуристка выбила из виртуального состязания ямайского легкоатлета Усэйна Болта (58% — 42%) и его соотечественницу — легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68% — 32%). Принять участие в голосовании мог любой пользователь соцсети.