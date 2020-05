Загитова оказалась в шаге от титула олимпийской иконы стиля

Россиянка по итогам голосования в Twitter выбила из виртуального состязания сначала ямайского легкоатлета Усэйна Болта (58% — 42%), а затем его соотечественницу, легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68% — 32%).

За девять часов до окончания опроса Загитова почти с двукратным преимуществом ведет в финале против фигуриста из США Джонни Вейра. Итоги будут подведены в 16:00 по мск. Принять участие в голосовании может любой пользователей соцсети.