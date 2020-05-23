Загитова оказалась в шаге от титула олимпийской иконы стиля

https://static.news.ru/photo/15554f18-9d77-11ea-8be0-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова 24 мая может выиграть ещё одно звание, благодаря умению красиво кататься на льду. Официальный канал Олимпийских игр Olympic channel организовал голосование для определения «Олимпийской иконы стиля».

Россиянка по итогам голосования в Twitter выбила из виртуального состязания сначала ямайского легкоатлета Усэйна Болта (58% — 42%), а затем его соотечественницу, легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68% — 32%).

За девять часов до окончания опроса Загитова почти с двукратным преимуществом ведет в финале против фигуриста из США Джонни Вейра. Итоги будут подведены в 16:00 по мск. Принять участие в голосовании может любой пользователей соцсети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова присоединится к тренировочному сбору национальной сборной позже, чем остальные спортсмены. Фигуристы сборной России начнут подготовку к сезону в подмосковном Новогорске 25 мая. Загитова, в декабре 2019 года объявившая о перерыве в спортивной карьере, намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.