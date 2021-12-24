Ну как так, Коляда? Лидер сборной России рискует не поехать на Олимпиаду

Распространённым является мнение, что мужское одиночное катание — наша самая слабая дисциплина. Несмотря на огромное количество талантливых и перспективных одиночников, не всегда им удаётся собраться и откатать чисто на турнирах. Но в самый ответственный момент парни смогли собраться и показать настоящую борьбу. Порадовали многие, но не лидер сборной России Михаил Коляда. Рассказываем, как стартовали мужчины на чемпионате России.

Прорыв Ершова и боль Алиева

Открывал чемпионат страны Александр Самарин. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года, который до сих пор пытается залечить свои старые травмы, очень тяжело входил в сезон. Восьмое и шестое место на этапах Гран-при — не те результаты, которые мы привыкли наблюдать за ним. Впрочем, к чемпионату страны ученик Светланы Соколовской сумел подойти в хорошей форме.

Короткую программу он начал с фирменного каскада — четверной лутц — тройной тулуп, но уже на втором прыжке — на четверном флипе — случилось падение. Причём очень болезненное. Фигурист ударился головой о лёд и получил рассечение подбородка. Но жёсткое падение и кровь не сказались на настрое спортсмена. Он докатал свою «Матрицу» очень достойно (в конце был исполнен тройной аксель). В итоге Самарин получил 94,23 балла. Это промежуточное шестое место. Очень неплохой результат для «открывашки».

Следом вышел Алексей Ерохов и сразу же выдал сенсационный прокат. Четверной сальхов — тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель — всё было исполнено чисто. На выходе ученик Виктории Буцаевой получил за короткую программу 95,24 балла. Таким образом, фигурист, которого даже близко никто не воспринимал в качестве претендента на что бы то ни было, расположился на первой строчке и долгое время никому не отдавал это место. По итогам всех прокатов он занял четвёртое место, опередив многих лидеров сборной. Вот так сюрприз! Это очень неплохая заявка на призовые места чемпионата России.

Алексей Ерохов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У Петра Гуменника тоже совсем неудачно начался нынешний сезон. Одни грязные прокаты сменялись другими. Однако на отборочном турнире к Олимпиаде фигурист сумел собраться и выдать почти чистый прокат. Четверной сальхов, тройной аксель и каскад лутц — риттбергер — очень достойный набор. Да, каскад пришлось спасать, но он всё же справился. Итог — 91,04 балла и промежуточное седьмое место.

Андрей Мозалёв подхватил позитивный заряд от своих соперников и тоже исполнил мощно короткую программу. К сожалению, без ошибок не обошлось. Случилось падение на четверном сальхове — элемент, который даётся фигуристу проще всего. Тем не менее впечатления от программы не испортились. Один «кораблик» в конце номера чего стоил! За свою короткую программу Мозалёв получил 90,98 балла. Этот результат позволяет ему бороться за призовые места на турнире.

Как вы думаете, каким образом откатал программу бывший ученик академии Евгения Плющенко Артём Ковалёв? Тоже с четверными, тоже без падений. Да, в первой разминке решили отличиться абсолютно все. Результат Ковалёва — 87,14.

Впрочем, на Диме Алиеве полоса из хороших прокатов прервалась. А ведь так всё хорошо начиналось. Фигурист, который тоже не первый сезон залечивает травмы, начал программу очень уверенно. Сделал каскад из тулупов 4–3, тройной лутц (планировался четверной), но потом случилось непредвиденное — «бабочка» на тройном акселе. Сказать, что Алиев был расстроен — не сказать ничего. Сказать, что его тренер Евгений Рукавицын был в шоке — не сказать ничего. Это досадная ошибка ожидаемо очень сильно ударила по оценкам — 86,40 балла. Бороться за поездку на Олимпиаду с такими оценками будет крайне сложно. Эх!

Каков Кондратюк

Вторая разминка получилась тоже очень достойной. Из главных событий: на чемпионате России неплохо дебютировал ученик Евгения Плющенко Кирилл Сарновский, смог с эмоциями собраться Артур Даниелян, качественный прокат выдал юный ученик Мишина Глеб Лутфуллин, не менее яркое выступление было у Ильи Яблокова (вообще, ученики Буцаевой на этом турнире особенно хороши).

Но главной сенсацией второй разминки стал Марк Кондратюк. Ученик Светланы Соколовской был очень хорош. Четверной тулуп, тройной аксель, каскад четверной сальхов — двойной тулуп (должен был быть тройной) — всё было сделано очень здорово. Это касается и непрыжковых элементов — всё на четвёртый уровень. А как Марк в конце зажёг! Восточные мотивы явно пришлись по душе публике, которая после номера долго провожала с катка фигуристка под громкие аплодисменты. 97,77 балла и второе промежуточное место — вот результат Кондратюка. Такими темпами ученик Соколовской может доехать и до Олимпиады.

Марк Кондратюк Maksim Konstantinov/Global Look Press

Типичный Коляда

Открыл третью разминку Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина стал открытием прошлого сезона. Отобравшись на чемпионат мира, он не просто не ударил в грязь лицом на первом большом старте для себя, но и смог достойно выступить. Затем он повторил свой успех на командном чемпионате мира. После такой мощной концовки сезона казалось, что у сборной России наконец появился парень, на которого можно всегда рассчитывать.

Однако старт нынешнего соревновательного года немного омрачил впечатления от Семененко. Чего только стоило одно выступление на Гран-при в Сочи, когда Женя завалил всевозможные прыжки. Было опасение, что на чемпионате страны неудачная полоса может продолжиться. К счастью, опасения так и остались только опасениями. Семененко был прекрасен сегодня!

Четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель — вот его победоносный набор. Парень доказал, что в нужный момент он не подводит. 98,03 — баллы победителя короткой.

А затем на лёд вышел парень, который не то чтобы всегда подводит, но... В общем, вышел Коляда. Фигурист Алексея Мишина начал очень достойно свою программу. Каскад четверной сальхов — четверной тулуп, сольный квад-тулуп — всё чисто. Четверные не даются Мише легко, поэтому когда он отпрыгал первую часть без падений, казалось, что идеальный прокат неизбежен. И когда болельщики, заворожённые катанием Миши, приготовили свои ладошки, чтобы громко рукоплескать гениальному Коляде, случила «бабочка» на тройном акселе. Миша, конечно, тот ещё любитель «бабочек», но как, просто как можно допустить такую грубую ошибку, когда всё идёт идеально?

Реакция Алексея Ягудина на покат Коляды красноречивее любых комментариев. Олимпийский чемпион просто не смог подобрать слов, чтобы описать произошедшее.

В такой ситуации возникает вопрос: а Миша вообще хочет на Олимпиаду? У него остался ровно один прокат, чтобы собрать наконец свои нервы и показать, что он достоин поездки в Пекин. В противном случае федерация может задуматься, а нужен ли им на Играх такой фигурист, когда за спиной есть толпа молодых и голодных до побед спортсменов.

Одним из последних на льду появился Макар Игнатов. Он своим прокатом наверняка поднял настроение тренеру Евгению Рукавицыну, который был очень раздосадован ошибкой Алиева. Фигурист начал с фирменного четверного риттбергера, затем исполнил каскад из тулупов 4–3 (за этот каскад пришлось побороться), а закрыл прыжковую часть хорошеньким тройным акселем. 95,84 балла и третье промежуточное место — итог Игнатова. Теперь главное, найти силы на произвольную программу.

По итогам короткой программы восемь фигуристов набрали больше 90 баллов! Это сумасшедший результат. Борьба в произвольной будет ожесточённой!