Норвежский биатлонист ждёт вечеринку в честь лишения Устюгова медалей

https://static.news.ru/photo/a1f109a4-18dc-11eb-bb47-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал дисквалификацию россиянина Евгения Устюгова и аннулирования всех его результатов с 2010 по 2014 годы.

Финансируемое государством мошенничество в Сочи — самая страшная вещь, что я видел за свою карьеру. То, что Россия — не лучшая страна в Сочи символично для тех, кто поддерживает чистый спорт. Жду, что Уле-Эйнар Бьорндален закатит настоящую вечеринку в масках и с антисептиками, — приводит слова Бё NRK.

Также спортсмен отметил, что в нынешней ситуации и борьба на финише за четвёртое место может стать решающей через несколько лет, а учитывая лишение Устюгова серебряной медали чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске, он стал единственным спортсменом, который выиграл там награды во всех шести дисциплинах.

Как писал NEWS.ru, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение андидопинговой панели спортивного арбитража по делу российского биатлониста Евгения Устюгова, признанного виновным в нарушении антидопинговых правил.