«Надоело»: Губерниев отреагировал на лишение Устюгова золотых медалей

https://static.news.ru/photo/10c76bf0-185d-11eb-90cf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение андидопинговой панели спортивного арбитража по делу российского биатлониста Евгения Устюгова, признанного виновным в нарушении антидопинговых правил. Его лишили всех наград, завоёванных с 2010 по 2014 год, когда он завершил карьеру.

Устюгов должен будет вернуть все олимпийские награды: личную золотую медаль в масс-старте, бронзу в эстафете на Играх в Ванкувере и олимпийское золото Сочи в эстафете. Помимо Устюгова статуса олимпийских чемпионов лишатся Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Как сказал Губерниев, после этих решений стоит только «поздравить» Мартена Фуркада с ещё одним золотом Олимпиады.

Много лет умолял Евгения всё подробно объяснить в публичной плоскости, показать, рассказать, про кровь, про здоровье, почему закончил так рано. Увы, тщетно. Молчание — путь в тупик! — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Комментатор закончил свой пост, заявив, что «возмущаться сил нет, всё надоело».

Как ранее писал NEWS.ru, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов не удивлён, что российский спортсмен Евгений Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.