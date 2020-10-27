Тихонов не удивлён лишением Устюгова трёх олимпийских медалей

https://static.news.ru/photo/af0a4d36-1831-11eb-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов не удивлён, что российский спортсмен Евгений Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.

Для меня это не новость, абсолютно. Не перестаю удивляться одному: задолго до сочинской Олимпиады на коллегии Министерства спорта, где были собраны все министры, было проговорено: «Давайте обратим внимание на допинг, мы движемся к катастрофе», затем на коллегии Олимпийского комитета заявляли, мол, Тихонов гонит пургу. А пурга-то пришла. И после Олимпиады наступила трагедия, мы опозорились на весь мир! — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, «нечего удивляться, что именно сейчас подняли этот вопрос — по горячим следам это сделать было довольно сложно».

Я всё думал, когда это всё разразится. Все кричат, что это политический заказ, но его нет! Дисквалификации и норвежцы подверглись, и другие спортсмены. Я в своё время гнал из команды, одному товарищу чуть ухо не оторвал за непослушание. Зато не было никаких проблем с нарушениями. Сейчас в биатлоне творится вседозволенность и полный беспредел! — заключил он.

Устюгов должен будет вернуть все олимпийские награды: личную золотую медаль в масс-старте, бронзу в эстафете на Играх в Ванкувере и олимпийское золото Сочи в эстафете. Помимо Устюгова статуса олимпийских чемпионов лишатся Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Как писал NEWS.ru, Антон Шипулин был избран президентом Федерации биатлона Свердловской области на прошедшей в Екатеринбурге 23 октября выборной конференции.