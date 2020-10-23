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Шипулин избран президентом федерации биатлона Свердловской области

13:52, 23 октября 2020
Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: duma.gov.ru

Прославленный биатлонист, депутат государственной Думы Антон Шипулин избран президентом Федерации биатлона Свердловской области на прошедшей в Екатеринбурге 22 октября выборной конференции.

Многолетний руководитель федерации Владимир Рощин подал в отставку, но останется работать в правлении федерации.

Я давно собирался покинуть эту должность и передать федерацию в надёжные руки. Верю, что Антон Владимирович Шипулин с его спортивным опытом и нынешними возможностями позволит выйти биатлону в нашем регионе на новый уровень, — рассказал Рощин NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассмотрело возможный пропущенный тест биатлониста Алексея Слепова от 30 сентября 2020 года.

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