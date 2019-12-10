https://static.news.ru/photo/3d38a81a-1aad-11ea-889b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Норвегия будет добиваться отстранения российских спортсменов от Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Я против коллективного наказания, но чаша терпения переполнилась. Россия уже долгое время показывает, что её больше волнует защита обманщиков, нежели тех, кто чист и играет по правилам, — отметил президент Норвежской лыжной федерации Эрик Ресте.

По его словам, в Международной федерации лыжного спорта должна пройти дискуссия, на которой должны обсудить сложившуюся ситуацию. Он считает, что зрители не понимают, почему в этом вопросе разные правила для разных турниров, передаёт NRK.

Как писал NEWS.ru, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не смогут вступить в силу раньше весны 2020 года.