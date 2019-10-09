Ряд нижегородских журналистов не аккредитовали на международный форум «Россия — спортивная держава».
Форум пройдёт в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября на стадионе вместимостью 45 тысяч человек. Многие журналисты и главные редакторы местных изданий получили отказы в аккредитации, организаторы объяснили это усиленными мерами безопасности и ограниченной вместимостью площадки, сообщает
Ранее News.ru писал, что министру спорта России Павлу Колобкову не удалось с первого раза получить аккредитацию на форум «Россия — спортивная держава».
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