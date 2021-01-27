Незаменимых нет: для ЦСКА уход Джеймса не станет сильной потерей

Майк Джеймс — один из самых ярких игроков московского баскетбольного клуба ЦСКА. Он быстро взял лидерство в свои руки после перехода и также быстро завоевал любовь болельщиков. Но баскетбол — это не только про игру, это ещё про отношение между партнёрами и эмоциональную стабильность. Многое ли потеряют «армейцы» с его уходом — в материале NEWS.ru.

Американец действительно хорош, что тут говорить. Он как будто родился с баскетбольным мячом в руках. Только вот есть одна небольшая проблема — характер, с которым порой просто невозможно справиться. Всё началось ещё в 2013 году, когда парня позвали принять участие в турнирах Pro-Am в Сиэтле и Drew League в Лос-Анджелесе, где выступал ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Там он буквально стал эгоистом, почувствовав свою значимость.

В 2015 году Джеймсу удалось выступить за «Финикс Санз» в Летней лиге, однако в итоге ни один клуб из Ассоциации контракт так и не предложил — эгоизм игрока вызвал непонимание среди руководства. Лишь два года спустя он всё-таки оказался в НБА, только надолго не задержался. Да и что удивляться, в Ассоциацию Майк попал только потому, что получал поддержку от напарников и набирал в среднем 20 очков в Летней лиге. «Финикс» просто не мог его не взять. После ухода он попытал удачу в «Нью-Орлеан Пеликанс», но и там не задержался из-за непростого характера.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тогда в 2018 году Майк уехал в Европу — его принял греческий «Панатинаикос», но и там отношения складывались не очень гладко. На этот раз Джеймса смущала сумма контракта. Для Майка цифра в $1,6 млн была не такой уж и крупной. А клуб, в свою очередь, не стал предлагать увеличения зарплаты, да и зачем? Проще отпустить. Меньше конфликтов и нервов.

И его с распростёртыми объятиями забрал «Милан». Трудовое соглашение было увеличено до $1,8 млн, на паркете он стал настоящей звездой. А по итогам сезона 2018/19 и вовсе забрал титул лучшего снайпера Евролиги. Только вот с приходом нового главного тренера Этторе Мессины история Джеймса в «Милане» завершилась. В парадигме специалиста не было места для игрока, у которого ценности слишком сильно отличаются от командных. После этого его Twitter разразился сплошным негативом, чем только оттолкнул от себя ряд европейских команд. Да и надо быть честным — отталкивает до сих пор.

Единственный коллектив, который протянул ему руку поддержки, оказался столичный ЦСКА. И не прогадал. Джеймс очень быстро стал любимцем публики. Да и удивляться здесь нечему — Майк быстрый, ловкий, забивающий, уверенный в себе и очень эмоциональный, что только располагает к себе открытых российских людей. И вроде бы всё хорошо — он приносит победы. Только вот на другой стороне медали — поражения, большинство из которых случались по его вине. Именно Джеймс в концовках, уверенный в своих трёхочковых, не попадал и отдавал мяч соперникам.

Казалось, что с приходом Николы Милутинова и Торнике Шенгелии неудачные последние четверти останутся позади. Но произошло всё в точности наоборот. ЦСКА продолжает транслировать неуверенность, а Майк всё также «убивает» многие концовки.

Эмоциональность Джеймса в стане «красно-синих» начала давать о себе знать во время пандемии коронавируса, когда весь его Twitter был исписан непониманием необходимости продолжения сезона, обвинениями Евролиги и Единой лиги ВТБ и не самыми приятными посылами в адрес своего клуба.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже в сезоне 2020/21 Майка однажды не выпустили на паркет и вряд ли из-за хорошего поведения. Теперь история повторяется, только на этот раз всё хуже — ЦСКА официально объявил, что на игру против «Альбы» американский защитник не полетел. Игрок же в ответ отписался от страницы команды и напарников в Instagram.

Всё идёт к тому, что очень скоро ЦСКА расторгнет новый контракт, заключённый с американцем на три года. К слову, после объявления о подписании соглашения Джеймс заявил, что готов закончить карьеру в московском клубе.

Что ж, игроку уже 30 лет, и, честно говоря, до завершения игровой деятельности осталось не так уж и много времени. Только один вопрос: кто готов его взять, если даже терпение «армейцев» подходит к концу, учитывая, что не так давно появились сообщения, что «красно-синие» в ближайшее время откажутся от услуг американского защитника.

Понятно, что на ЦСКА его уход скажется. Но сильно ли? Вряд ли. Не стоит забывать, что незаменимых нет. «Армейцы» уже переживали переход лучших игроков и ничего, справились. Смогут выстоять и сейчас, зато восстановят нервную систему. А замену ему быстро найдут, тем более на примете уже есть один баскетболист — хорватский лёгкий форвард Марио Хезонья. Эта кандидатура неплохая — он провёл пять сезонов в НБА, выступал за «Барселону». Только вот средние показатели пока вызывают вопросы. В прошлом сезоне хорват за «Портленд Трэйл Блэйзерс» набирал 4,8 очка и делал 3,4 подбора в матче. Сейчас он как раз свободный агент, да и возраст приятный — атакующему защитнику всего 25 лет. Посмотрим.