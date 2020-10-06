NEWS.ru стал информационным партнёром гандбольного клуба ЦСКА

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Бывший тренер сборных России и Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер выведен из искусственной комы, в которую его ввели после сердечного приступа в родном Рупольдинге 27 сентября.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, специалист уже может дышать и говорить, но ему требуется много отдыха. Врачи довольны прогрессом больного и считают, что он медленно, но верно восстанавливается. В настоящее...