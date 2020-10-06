NEWS.ru стал информационным партнёром гандбольного клуба ЦСКА

Мужской гандбольный клуб ЦСКА (Москва) и федеральный информационный портал NEWS.ru заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения NEWS.ru присваивается статус информационного партнёра.
Мы рады, что гандбол на постоянной основе войдёт в новостную повестку на таком крупном информационном ресурсе, как NEWS.ru. Информационное сотрудничество с одним из самых цитируемых интернет-изданий России станет большим шагом на пути повышения узнаваемости ручного мяча, о котором многие в нашей стране незаслуженно забыли, — сказал пресс-атташе ГК ЦСКА Александр Акимов.
В свою очередь главный редактор NEWS.ru Мусейб Алекперов выразил признательность руководству «армейцев».
Во-первых, хочется выразить признательность руководству клуба за выбор нашего молодого издания с большими амбициями. Во-вторых, нам приятно, что ЦСКА продолжит победные традиции вместе с NEWS.ru, и мы обязательно в этом поможем, — сказал Алекперов.
Более 30 лет команды, входящие в спортивное армейское общество, находились в нашей стране на ведущих ролях: многократные чемпионы СССР и России, обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей Кубков, финалисты Кубка ЕГФ. В 2001-м история армейского гандбола в России прервалась и возобновилась лишь в 2019 году, когда в Москве появился женский гандбольный клуб, а с 2020-го славную историю «армейских» побед продолжает и мужской гандбольный клуб ЦСКА.
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