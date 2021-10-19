Нечистая борьба: Моринари Ватанабэ готовится к выборам главы FIG

В начале ноября в турецкой Анталье состоится конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), на котором будет избран новый глава организации. Один из претендентов на этот пост — действующий президент Моринари Ватанабэ. Функционер из Японии возглавляет FIG с 2016-го и ещё в прошлом году сообщил, что будет переизбираться на новый срок. С ним соперничает министр спорта и молодёжи Азербайджана Фарид Гаибов, опытный функционер, президент Европейской гимнастики (European Gymnastics).

Изначально выборы должны были состояться в ноябре 2020 года, но пандемия коронавируса внесла коррективы. В итоге срок Ватанабэ на руководящей должности был продлён на 12 месяцев. Но глава FIG не собирается уходить. В последние недели стало известно, что в предвыборную кампанию включилось и правительство Японии.

Как известно, для того чтобы возглавить международную федерацию FIG, необходимо получить поддержку от национальных федераций, выступающих под эгидой организации. Всего в FIG зарегистрировано 148 федераций-членов. После каждой Олимпиады, по истечению четырёхгодичного президентского цикла, проводятся новые выборы. Выигрывает тот кандидат, который получает наибольшее количество голосов. В этом отношении механизм максимально прост.

Другой вопрос — как заручиться поддержкой национальных федераций. Тут есть два пути. Первый — активная и продуктивная работа того или иного кандидата на протяжении как минимум хотя бы четырёх последних лет, направленная на развитие и популяризацию гимнастики, которая впоследствии может быть отмечена членами FIG. Второй — дополнительное влияние на те или иные федерации, которые смогут гарантировать свои голоса.

Чемпионат мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро LiveMedia/Fabrizio Carabelli/Global Look Press

Выдвигая свою кандидатуру на второй срок, Ватанабэ заявлял, что он выполнил все обязательства, которые поставил перед собой в манифесте в 2016 году. Тем самым он словно намекал на уверенность в своей победе. Подобный настрой японского функционера понять можно. Предыдущие выборы он выиграл в первом же круге, получив 100 голосов против 19 (в 2016 году с ним конкурировал глава Европейского союза гимнастики француз Жорж Гельзек). Однако к октябрю 2021 года эта уверенность, судя по всему, улетучилась, и Ватанабэ, похоже, решил включить дополнительный админресурс (пока у него есть такая возможность).

В октябре глава FIG отправился в Нигерию. Цель поездки — заключение нового договора с Федерацией гимнастики Нигерии, согласно которому международная организация будет помогать в развитии и подготовке молодых талантов из Абуджы. Эту информацию, среди прочих, прокомментировал и глава гимнастики Нигерии принц Кельвин Эрхунвмунсе. Он отметил, что нигерийские гимнасты получат необходимые стипендии для обучения и тренировок в Японии.

Благоприятная учебная среда, тренировки повысят уровень подготовки тренеров и официальных лиц, улучшат их вовлечённость в гимнастику, — сказал Эрхунвмунсе нигерийской газете the Daily Trust.

Также, согласно новому договору, в Нигерию в ближайшее время должно поступить большое количество нового оборудования. Обещания на этот счёт были даны самим Ватанабэ, сообщил принц Кельвин.

Свой визит в Нигерию японский функционер связал с плановой программой, направленной на развитие данного вида спорта в Африке.

Как президент FIG я часто посещал африканские страны, чтобы поощрять развитие гимнастики на континенте, где этот вид спорта представлен неполноценно. Это часть давней традиции FIG — поддерживать небольшие федерации гимнастики и предлагать помощь, — приводит слова Inside the Games.

Также президент FIG отметил, что это не первый случай взаимодействия и плотной работы главного органа в гимнастике с развивающимися странами. Так, например, Моринари Ватанабэ вспомнил, что в 2016 и в 2018 годах Нигерия уже отправляла своих спортсменов в японские тренировочные лагеря. То есть это не новая история. Всё это так, но только в преддверии выборов главы FIG подобные жесты всё равно выглядят неоднозначно.

Настороженность в этом отношении вызывает и следующая информация. По данным британского издания Inside the Games, власти Японии активно помогают Ватанабэ в преддверии выборов. Происходит это следующим образом: через посольства Японии во многих странах мира идёт воздействие на национальные федерации. Вплоть до выдачи необходимого оборудования. Цель данной кампании одна — заручиться необходимой поддержкой.

Сотрудники посольств Японии в разных странах мира рассылают письма в федерации гимнастики этих стран, пытаясь организовать встречу «для обсуждения выборов». В частности, в одном из таких писем, с которым у нас получилось ознакомиться, сотрудник японского посольства отмечает, что Япония «поддерживает кандидатуру Ватанабэ» и в этой связи ищет «возможность встретиться с кем-либо из федерации, имеющим соответствующие полномочия», говорится в материале Inside the Games.

В другом подобном письме сотрудники посольства предлагают «ознакомиться с предвыборной программой Моринари Ватанабэ», отмечая, что его кандидатура очень важна для Японии.

Моринари Ватанабэ Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоит отметить, что Ватанабэ совсем не скрывает правительственной поддержки. К слову, лагеря нигерийских спортсменов в Японию в 2016 и 2018 годах были организованы за счёт помощи принимающей стороны.

Я уважаю правила FIG. Я хотел бы поделиться своими идеями со всеми национальными федерациями гимнастики, и посольства Японии помогают мне представить себя кандидатом на пост президента FIG в национальных федерациях гимнастики, которые я не могу посетить, — заявил японец.

Интересна и другая деталь. Изначально генсек FIG Николя Бомпан, комментируя информацию о бесплатной раздаче спортивного оборудования, говорил, что эти меры применяются исключительно для того, чтобы поддержать федерации, которые не могут себе позволить приобрести дорогостоящее оборудование. Однако после того, как информация о бесплатных подарках распространилась, щедрая акция японского правительства прекратилась.

То, что японское правительство заинтересовано в помощи нуждающимся странам, не может не радовать. Однако проблема в том, что, согласно Олимпийской хартии, любое вмешательство того или иного государства на какие-либо процессы, протекающие в FIG (тем более если дело касается выборов главы международной организации), строго запрещено. Отсюда можно сделать вывод, что Ватанабэ ведёт нечестную борьбу.

У Моринари было целых пять лет, чтобы своей работой завоевать доверие со стороны национальных федераций. Наверняка на стороне японского функционера уже было немало сторонников. Теперь же он рискует потерять доверие, а вместе с этим необходимые голоса, если журналисты спортивных изданий уличат Японию в попытках повлиять на результаты выборов главы FIG.