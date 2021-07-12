«Не нужна эта золотая медаль»: Аверина об апелляции на результат ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио ответила на вопрос, как бы она отнеслась к тому, если бы ей выдали золотую медаль по итогам апелляции. Слова Авериной приводит «Матч ТВ».

Может быть, не нужна эта золотая медаль, как нужна правда. Чтобы дальше российских гимнасток судили справедливо. Наверное, мы больше сейчас за это боремся, — сказала гимнастка.

7 августа Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству.

На данный момент по поводу судейства в художественной гимнастике (личное многоборье) на Олимпиаде в Токио продолжаются разбирательства.

Ранее сообщалось, что сборные РФ по спортивной и художественной гимнастике представят Россию на грядущих чемпионатах мира под флагами национальной федерации.