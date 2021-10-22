Настоящий боец: как Трусова с травмой обошла всех соперниц в США

Олимпийский сезон по фигурному катанию не успел стартовать, а уже есть приятные новости — после короткой программы на Skate America все три фигуристки из России забили за собой лидирующие позиции. Сильнее же всех оказалась Александра Трусова. Несмотря на травму, она выдала уверенный прокат в короткой программе, который не оставил судей равнодушными. Рассказываем как это было.

Тревожные новости

На Skate America Россию представляли сразу три фигуристки, однако наибольшее внимание было приковано к Александре Трусовой. Казалось бы, что в этом неожиданного — яркая во всех смыслах «Русская ракета» всегда приковывает к себе внимание публики. Но на этот раз повышенный интерес к персоне Трусовой был связан с не самыми приятными новостями. За несколько дней до старта первого этапа Гран-при по фигурному катанию стало известно, что спортсменка получила травму ноги.

Что это конкретно за травма, каков характер повреждения не сообщалось. Однако проблема виделась очень серьёзной. Этому свидетельствовали как слова Саши о том, что она не сможет выступить в полную силу, так и информация о возможном снятии фигуристки с турнира. Впрочем, до крайних мер не дошло. Саша в итоге выступила с короткой программой в США, да так, что про травму забыли все напрочь.

Компонентная Трусова

Александра Трусова EPA/ТАСС

«Русская ракета» закрывала короткие программы женщин в США. Рыжеволосую девочку очень тепло приняла публика, и Саша смогла достойно отблагодарить зрителей за подобный приём.

«Русская ракета» без единой помарки исполнила всю техническую часть: двойной аксель (почему не решилась на триксель, объяснять не нужно), тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп. Но ещё больше запомнилось то, как легко, порывисто, эмоционально откатала программу фигуристка. Движения, акценты, даже мимика — все было на месте. «Фрида» смотрелась на одном дыхании. Как же тренерский штаб угадал с программой!

Несмотря на то, что Саша по природе своей совсем некомпонентная фигуристка, но на этот раз судьи её наградили высокой второй оценкой. И это совершено заслуженно. Как итог, 77,69 баллов и промежуточное первое место.

Как бы дальше не сложились соревнования, Трусова уже показала, что она настоящий боец. Тутберидзе, да и все мы, можем ею гордиться.

Мощный дебют

Для Дарьи Усачёвой, которая расположилась на второй строчке после короткой программы, Гран-при в США стал первым международным соревнованием на взрослом уровне. Но фактор большого международного старта нисколько не смутил вчерашнюю юниорку. Наоборот, своим прокатом она в очередной раз доказала, что более стабильную и непроницаемую фигуристку сыскать тяжело. В группе Тутберидзе она точно номер один в этом смысле.

В короткой программе на Skate America у Даши получилось всё. Чистые прыжки на месте, отличная презентация — тоже. Немудрено, что в итоге судьи поставили Даше за прокат 76,71 балл. Это очень высокая оценка для дебюта.

Прекрасная колыбельная

Ксения Синицына Александр Вильф/РИА Нвоости

Тройку сильнейших в первый соревновательный день замкнула ещё одна россиянка Ксения Синицына. Этот сезон изначально обещал стать непростым для подопечной Светланы Пановой. Весь прошлый год выпал у фигуристки из-за травмы, поэтому сейчас всё приходится начинать с чистого листа. Это непросто, одна Ксения очень достойно проходит этот непростой период.

Нежная и трогательная программа под композицию Чайковского не оставила равнодушными ни зрителей, ни судей в Лас-Вегасе. Синицына в своём воздушном платье (оно великолепно) достойно откатала программу: прыжки, вращения, дорожка — все было сделано хорошо. Будь Ксения и ранее на виду у седей, она могла бы расчитывать на более высокую оценку. А пока только 71,51 балл. Впрочем, это тоже весьма неплохо.

После короткой программы все три россиянки на пьедестале. Посмотрим, как будут обстоять дела после произвольной.