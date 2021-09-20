Провал в Норвуде: как турнир в США обнажил старые проблемы Трусовой

На днях Александра Трусова выиграласвой первый турнир в нынешнем сезоне — U.S. International Classic в Норвуде. Однако несмотря на положительный результат, прокаты у подопечной Этери Тутберидзе совсем не задались. Русская Ракета в произвольной программе смогла исполнить чисто только один четверной прыжок из пяти заявленных. А ведь неделю назад Трусова приземлила все пять в Челябинске. Почему так произошло? Могла ли Русская Ракета за считаные дни потерять форму? Разбираемся.

Феерия в Челябинске

Ещё неделю назад Александра Трусова блисталана контрольных прокатах сборной России. Ученица Этери Тутберидзе впечатлила челябинскую публику яркими и нетипичными образами: в короткой выступала под композиции из фильма «Фрида», в произвольной — из «Круэллы». Впрочем, не одними программами запомнилась Трусова на контрольных прокатах.

Фигуристка продемонстрировала в Челябинске невероятную форму. В произвольной программе Саша приземлила сразу пять четверных, что позволило ей стать первой фигуристкой в мире, исполнившей все пять прыжков в одном номере. Невероятное достижение!

Александра Трусова Александр Вильф/РИА Новости

Норвудский недокрут

После челябинского перформанса ожидалось, что Саша продолжит феерить на первом соревновании сезона. Некоторые даже надеялись на неофициальное обновление мирового рекорда (мировые рекорды фиксируются на официальных турнирах, проходящих под эгидой ISU, U.S. International Classic таковым не является). Ведь за пять дней вряд ли могло что-то в корне измениться в форме спортсменки.

Однако реальность оказалась куда менее приятной. В США Трусова не смогла показать даже половину из того, что продемонстрировала в Челябинске. И если в короткой программе был сорван только тройной аксель, то в произвольной случился настоящий парад из заваленных прыжков.

Из пяти четверных фигуристка исполнила чисто только один — четверной сальхов. На четверном флипе случилось падение, на четверном тулупе — «бабочка» (это вообще нетипичная ошибка для Русской Ракеты), на сольном четверном лутце — недокрут и касание льда, на четверном лутце в каскаде — недокрут.

Нестабильная Ракета

Естественно, такой резкий переход фигуристки от исторического проката к провальному удивил многих. Но на самом деле удивительного в этом мало. Все, кто знаком с фигуристкой дольше двух недель, знают, что главный бич Русской Ракеты — это отсутствие стабильности и неумение собираться на соревнованиях.

Трусова не первый год владеет большим количеством четверных прыжков (делает на соревнованиях всё, кроме четверного риттбергера). Однако хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать чистые прокаты фигуристки в произвольных за два последних сезона.

Что ещё хуже: нет какого-то чёткого набора прыжков, который мог бы гарантироватьстопроцентно чистый прокат. Что Тутберидзе, что Плющенко в своё время старались упростить программы фигуристке. Помогало в крайне редких случаях. Сложный, максимальный контент — тоже не выход из ситуации. Как бы Саша ни старалась уверить, что чем сложнее программа, тем ей легче с ней справляться, это неправда. На последнем чемпионате мира в Стокгольме Трусова тоже выходилас сумасшедшей заявкой — пять четверных в одном номере. Итог: три заваленных прыжка.

Конечно, свежим в памяти остаётся недавний прокат в Челябинске. Но это всё-таки исключение из правил (после турнира в США это особенно очевидно), да и приземлять все пять четверных на показательном турнире, где нет реальных соперников, оценок и конкуренции, намного проще, чем на официальных стартах.

Такой расклад событий вызывает не самые приятные чувства. До Олимпиады осталось меньше полугода. Отточить технику, улучшить скольжение, поработать над презентацией за это время ещё можно. А вот можно ли стать стабильнее за этот небольшой промежуток времени — большой вопрос.

Если бы Трусова выступала с соперницами уровня U.S. International Classic, которые вообще не исполняют элементы ультра-си, то первое место на Играх ей было бы гарантировано при любых падениях. Но когда у тебя за спиной целая толпа квадисток, которые вдобавок ко всему славятся стабильностью, то любой срыв может обернуться большими последствиями. Очень большими последствиями.