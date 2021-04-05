Национализм Тутберидзе: почему американцы атакуют прославленного тренера

Любой большой успех влечёт за собой определённый негативный фон. Так, например, по ту сторону океана никак не могут смириться с доминированием российских фигуристок на мировой арене. Этери Тутберидзе с её фабрикой чемпионок натурально утопает в травле со стороны зарубежных спортсменов и журналистов. То кого-то не устроит болезненный вид чемпионки мира Анны Щербаковой, то всю группу «Хрустального» обвинят в использовании гормонов, сдерживающих рост организма. Впрочем, внешние признаки фигуристок — не единственный «пунктик» зарубежных коллег. Тутберидзе теперь ещё обвиняют в национализме. В чём провинились российские фигуристки и на какие ещё ужасающие проблемы необходимо обратить внимание, рассказывает NEWS.ru.

Нападки на группу Этери Тутберидзе — не новое явление в природе. Но с особенной силой дискуссия на этот счёт обострилась после чемпионата мира, который прошёл в конце марта в Стокгольме. На мировом первенстве российские фигуристки впервые в истории взяли весь пьедестал почёта, а золотую медаль завоевала очередная ученица Тутберидзе.

Анне Щербаковой как раз и досталось больше всего от иностранцев. Ещё до старта соревнований на неё накинулась фигуристка Меган Дюамель. 35-летняя канадка, которая вместе со своим партнёром Эриком Рэдфордом стала бронзовым призёром Олимпиады-2018 и победительницей в командном зачёте, посетовала на болезненный вид Щербаковой и предположила, что фигуристка испытывает проблемы ментального и эмоционального характера.

Американский журналист Дейв Лиз, ведущий известного подкаста о фигурном катании на Youtube The Skating Lesson пошёл ещё дальше: он обвинил российских тренеров, в частности Этери Тутберидзе, в использовании блокаторов гормонов. То есть препаратов, которые сдерживают рост организма. Главным же аргументом Дейва стали (внимание!) волосы Щербаковой.

Анна Щербакова Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Не думаю, что кто-то обвиняет Щербакову лишь в том, что она худая. Есть другие основания полагать, что она не здорова. Например, посмотрите на волосы Анны. Мне нравится её катание, но я искренне беспокоюсь о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе, и я не намерен за это просить прощения. Мы видели слишком много сломанных спортсменок, которых просто выбрасывали. Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет, — написал Лиз в комментариях к своему подкасту.

Какую реакцию вызвали слова Дейва, не тяжело догадаться. На американского журналиста накинулись болельщики и эксперты из России за необоснованные нападки. Немудрено. Подобных серьёзных обвинений в адрес наших фигуристок ещё не было. Но возмущения российской стороны нисколько не потревожили Дейва. Он в свойственной ему манере продолжил набрасываться на отечественную «фигурку». На этот раз досталось Тутберидзе за национализм...

Спорт очень национализирован, особенно в России, и его освещают там соответствующим образом. В России «Самбо-70» (каток «Хрустальный», на котором тренируются подопечные Тутберидзе, привязан к этому учреждению. — NEWS.ru) и Этери стали частью российского национализма. Сказать что-то против Этери — это значит пойти против российского национализма, — заявил журналист в своём подкасте.

Что на выходе мы имеем? Мало того, что мы пичкаем юных спортсменов препаратами, замедляем их естественное развитие, издеваемся над ними (это отсылка к проблемам ментального характера), так ещё мы все националисты.

Правда, есть одна небольшая проблема во всей этой ситуации. Выдвигая свои многочисленные обвинения, зарубежные коллеги не приводят ни одного доказательства, подтверждающего их слова. Волосы Щербаковой — это, конечно, мощный аргумент, но как в таком случае быть с Загитовой, которая, ну очевидно, пересидела на блокирующих гормонах. Про национализм Тутберидзе мы вообще молчим. «Российский национализм» среди грузинских тренеров — обыденное дело.

Вообще, по такому принципу можно найти кучу проблем в отечественной фигурке. Давайте обвиним Елизавету Туктамышеву в совращении детей, Алексея Мишина в старости, Алексея Ягудина в излишней эмоциональности (в принципе, за это ему можно предъявить), Александру Трусову в тайном сговоре с четвероногими (а ещё у неё волосы длинные, и это вообще никуда не годится), Гном Гномыча в том, что он сын Евгения Плющенко. Чем не нарушения? Зарубежные коллеги, обратите, пожалуйста, на них внимание.

А если серьёзно, все эти нападки выглядят не просто комично, но и немножко, что называется, за гранью. Никто не говорит, что нужно восторгаться тренерским гением Тутберидзе и кланяться ей в ножки при каждом удобном случае. Её методы воспитания чемпионов весьма противоречивы, и не обязаны вызывать симпатию у всех. Однако выдвигать такие серьёзные обвинения, пытаться подорвать авторитет наших спортсменок, переходить на личности — максимально бестактно и грубо. В конце концов, проигрывать достойно — тоже нужно уметь.