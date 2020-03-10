Фото: Plihal Libor/CTK/Global Look Press

На этапе Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти отменили все пресс-конференции из-за угрозы распространения коронавируса.

Журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на один метр, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдёт с 12 по 15 марта.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что лидер сборной России по биатлону Александр Логинов принял решение отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене, писал NEWS.ru.

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