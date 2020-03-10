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Бывший главный тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов считает, что тренерский и медицинский штаб национальной команды ошибся, поставив Александра Логинова на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.

Саша заболел перед этапом, и мне не понятно, зачем его выпускали на спринт, куда вообще смотрел врач. Он должен был четко поставить диагноз и дать понять штабу, что Логинову не...