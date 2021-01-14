Музыкант Юрий Лоза не против сделать аранжировку на «Катюшу» для Олимпиады

https://static.news.ru/photo/ebe6d71e-572f-11eb-954f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза, который накануне заявил, что «Катюшу» будут все петь с большим удовольствием, готов написать аранжировку для предстоящей Олимпиады.

Конечно, я готов написать аранжировку, почему нет? Там её особо делать даже не надо, это же маршеобразная песня. А чем проще, тем лучше. Под «Катюшу» нужны заводные барабашки и поменьше всяких лишних звуков. Эта песня для пения, а не для слушания. Поэтому аранжировка должна помогать петь, — сказал Лоза корреспонденту NEWS.ru.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Ранее NEWS.ru писал, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал предложение комитета спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».