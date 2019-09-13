Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко заявил, что мужской сборной поставлена задача выступить на чемпионате Европы по максимуму.
Задачи поставлены максимальные. Других задач для действующих чемпионов быть не может, тем более команда показала, что может побеждать, что и показала Лига наций, — сказал глава ВФВ на пресс-конференции.
Чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах: Франция, Бельгия, Словения, Голландия. Турнир стартует 12 сентября и завершится 29 сентября.
Ранее тренерский штаб мужской сборной России по волейболу назвал состав национальной команды на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.