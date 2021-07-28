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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Латвии в финале ОИ-2020

17:00, 28 июля 2021
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Латвии в финале ОИ-2020 Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press
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Мужская сборная России по по баскетболу 3×3 завоевала серебряные медали Олимпиады-2020 в Токио.

В финале россияне играли со сборной Латвии и проиграли им со счётом 21:18. Эта медаль стала для России 23-й на Играх, всего у нашей сборной семь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых наград.

Бронзовые медали в мужском баскетболе 3×3 завоевала команда Сербии. Они в матче за третье место обыграли бельгийцев со счётом 21:10.

Баскетбол 3×3 дебютировал на Олимпийских играх.

Ранее в среду женская сборная России по баскетболу 3×3 тоже завоевала серебро Олимпиады, в финале проиграв США.

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