NEWS.ru взял эксклюзивное интервью у капитана подмосковных «Химок» Сергея Мони, узнав после домашнего поражения (94:102) от «Барселоны» на «Арене Мытищи», почему «жёлто-синие» проиграли подряд четыре матча в Евролиге и по какой причине 36-летний форвард не рассматривает вариант с возвращением в сборную России.

«Сегодня ты выходишь в „старте“, а завтра можешь вообще не попасть в состав»

— Начало матча с «Барселоной» получилось обескураживающим: четыре с половиной минуты «Химки» не могли набрать ни одного очка и уступали 0:11. Почему так получилось?

— «Барселона» — очень хорошая команда, а у нас были проблемы и в нападении, и в защите. Дали сопернику забить много мячей без сопротивления, подбор проиграли. Правда, позже мы свои очки забили, но игру в обороне так и не сумели наладить. За половину матча пропустили 61 очко — это очень много. В концовке встречи был шанс вырвать победу, но удача была не на нашей стороне. Надо признать, что «Барселона» контролировала ход игры на протяжении трёх с половиной четвертей, поэтому победу заслужила. Нельзя сказать, что это обидное поражение для «Химок», но были и у нас какие-то хорошие моменты. Если бы первую половину матча провели лучше, не проиграли подбор на обоих щитах, то был бы шанс победить.

— «Химки» начинали игру необычной пятёркой, в которой нашлось место сразу трём российским баскетболистам. Но если место Алексея Шведа в стартовом составе не подвергается сомнению, то появление Вячеслава Зайцева и вас на паркете с первых секунд немало удивило...

— В этом не было ничего особенного. По ходу длинного сезона практически невозможно все матчи начинать одной и той же пятёркой, поэтому тренер варьирует состав. Сегодня ты выходишь в «старте», завтра можешь вообще не попасть в состав, в каких-то встречах играешь больше, в других — меньше. Кто-то больше играет в Евролиге, кто-то — в Единой лиге ВТБ. Так что это вполне нормальная ситуация. Главное, чтобы те, кто выходит на площадку, старались играть хорошо и с полной отдачей. Но против «Барселоны» получилось так, что начало матча было не очень хорошим.

— В предыдущем туре Евролиги «Барса» дома была разгромлена московскими «армейцами». При подготовке к матчу учитывали этот факт и то, что каталонцы приехали в Россию с дополнительной мотивацией обыграть другой российский клуб?

— Действительно, «Барселона» проиграла ЦСКА на своей площадке с большой разницей, поэтому против нас хотели реабилитироваться и были максимально настроены на победу. Но для нас главной проблемой стало то, что мы сами играли не лучшим образом. Этот матч нам явно не удался.

«Надеюсь, с матчей в Петербурге и дома против „Альбы“ начнётся победная серия»

Сергей Моня Dmitry Golubovich/Global Look Press

— При всех названных вами игровых проблемах «Химки» всё равно могли спастись, поскольку в концовке сократили отставание от соперника до трёх очков?

— Да, если бы удалось отбиться в защите, то был бы шанс сравнять счёт и хотя бы перевести игру в овертайм. Но соперник свою атаку реализовал, и при «минус пять» вырвать победу было уже почти невозможно.

— Несмотря на поражение, можете найти во встрече с «Барселоной» что-то позитивное?

— По крайней мере, то, что не бросили бороться даже в тот момент, когда разница в счёте не в нашу пользу достигла, если не ошибаюсь, 17 очков. Удалось сократить отставание до минимума, что говорит о волевых качествах игроков «Химок». Все бились до конца, но, к сожалению, победы добиться не получилось.

— В Евролиге «Химки» проиграли уже четыре матча подряд. Это свидетельствует о спаде в игре команды или есть другое объяснение этой неприятной серии?

— Мы играли с сильными соперниками: испанскими «Реалом», «Валенсией» на выезде, в Турции с «Фенербахче», а дома — только с «Барселоной», которая в нынешнем сезоне очень сильна. У каждой команды бывает, что по ходу сезона случается неудачная серия. Главное, чтобы в мае, в конце сезона, не случилось подобного. Любая неудачная серия когда-то заканчивается. Сейчас нам предстоит важный матч в Единой лиге ВТБ в Петербурге с «Зенитом», затем — домашняя встреча с берлинской «Альбой» в Евролиге. Надеюсь, с этих игр начнётся победная серия «Химок».

— Недавно прошла жеребьёвка квалификационных турниров к Олимпиаде-2020 в Токио. Как оцените группу, в которую попала российская сборная? Команды Германии и Мексики — проходимые для нас соперники?

— Честно говоря, я даже не следил за тем, как прошла жеребьёвка и кто достался нашей сборной.

— Сами не рассматриваете вариант с возвращением в национальную команду, чтобы помочь ей добыть олимпийскую лицензию?

— Да нет, что вы, куда мне уже? (Улыбается) Всему своё время. Сейчас есть много более молодых игроков, которые должны играть за сборную.

— А что думаете по поводу возможных санкций со стороны WADA и вероятном отстранении всех российских спортсменов от Игр-2020?

— Вот здесь вообще никаких комментариев! Спрашивайте только про баскетбол — а на эту тему даже не хочу говорить.