Такая акция модели привела в ярость болельщиков, которые заявили, что она «превратила смертьчеловека в своё личное шоу». Также фанаты заявили, что у Волански «травма мозга», а один из пользователей назвал её «идиоткой».
Волански не первый раз отмечается подобными акциями. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафоваламериканскую модель, выбежавшую на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», а также она намереваласьповторить акцию во время финала Кубка Америки по футболу, писал NEWS.ru.
41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.
Ранее появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.