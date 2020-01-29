https://static.news.ru/photo/fdbae640-4283-11ea-8ea9-fa163e074e61_660.jpg Кинси Волански Фото: kinseysue2/instagram.com

Американская модель Кински Волански почтила память погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта в откровенном купальнике с плакатом «RIP Kobe».

Фитнес-блогер выбежала в таком виде на трассу в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге.

La polÃ©mica Kinsey Wolanski, la streaker de la Champions, interrumpe en baÃ±ador el descenso de Schladming con una pancarta en recuerdo de #KobeBryant @MarcaTMF @MarcaBasket https://t.co/4n8kfLnZZg #NBA pic.twitter.com/KUC5UViaJo — MARCA Buzz (@MARCABuzz) January 29, 2020

Такая акция модели привела в ярость болельщиков, которые заявили, что она « превратила смерть человека в своё личное шоу». Также фанаты заявили , что у Волански «травма мозга», а один из пользователей назвал её « идиоткой ».

Волански не первый раз отмечается подобными акциями. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафоваламериканскую модель, выбежавшую на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», а также она намереваласьповторить акцию во время финала Кубка Америки по футболу, писал NEWS.ru.

41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Ранее появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.