https://static.news.ru/photo/4a93fb48-4408-11ea-a693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба ВФЛА.

Как говорится в пресс-релизе легкоатлетической федерации, решением комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года.

Соответствующий приказ 31 января подписал министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам внеочередного заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций.

Ранее Министерство спорта России и Олимпийский комитет России (ОКР) призвали международные спортивные организации отложить процедуру исключения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), писалNEWS.ru. Спортивные чиновники рекомендовали сменить руководство ВФЛА.

Также сообщалось, что Комиссия Минспорта России по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций рассмотрит вопрос о государственной аккредитации ВФЛА.