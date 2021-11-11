Мать Дмитриева высказалась о желании фигуриста перейти в сборную США

Татьяна Дручинина, мать российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего, поделилась мнением о намерении её сына выступать за национальную команду США. Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике заявила РИА Новости, что говорить о переходе в сборную Соединённых Штатов преждевременно.

Говорить о том, что Артур составит конкуренцию лидерам сборной США, преждевременно. Отбор в национальную американскую команду, как и в России, осуществляется по результатам чемпионата страны. На него ещё нужно отобраться. Пока можно говорить только о желании сына продолжать заниматься любимым делом. Даже речь о поиске спонсоров не идёт, настолько всё преждевременно, — сказала Дручинина.

При этом она заверила, что поддержит любое решение сына, и восхитилась его намерением идти своим путём и продолжать выступать в том возрасте, когда многие фигуристы завершают карьеру.

Дмитриев выступает в мужском одиночном фигурном катании. Он является победителем таких турниров, как Ice Challenge в Граце, Sarajevo Open и Volvo Cup. В сезоне-2015/16 фигурист одержал победу в финале Кубка России.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что с 2019 года Артур Дмитриев — младший не является членом национальной команды страны. На протяжении последних двух лет спортсмен представляет сборную Хорватии.