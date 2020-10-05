«Майами Хит» обыграл «ЛА Лейкерс» и сократил отставание в финале НБА

Фото: Los Angeles Lakers/twitter.com

Журналисты японского издания The Digest назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире. А тайваньский портал United Daily News посвятил 18-летней фигуристке целый материал, отметив её не по годам женственную внешность.

Накануне Загитова опубликовала в Instagram целую серию новых фотографий, посвящённую старту нового сезона телешоу «Ледниковый период». Она вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным пришла на передачу «Вечерний Ургант». Её чёрные кожаные...