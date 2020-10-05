«Майами Хит» обыграл «ЛА Лейкерс» и сократил отставание в финале НБА

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проходящей в Орландо, «Майами Хит» взял верх над клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:104 (26:23, 32:31, 27:26, 30:24).
В составе «Хит» самыми результативными стали Джимми Батлер (40 очков, 13 результативных передач, 11 подборов), Тайлер Хирро (17 очков) и Келли Олынык (17 очков, 7 подборов).
У «Лейкерс» больше всех очков набрали Леброн Джеймс (25, 10 подборов, 8 «ассистов»), Маркифф Моррис (19 и 6 подборов) и Кайл Кузма (19).
Счёт в финальной серии стал 2–1 в пользу «Лейкерс».
Четвёртая игра между «Лос-Анджелесом» и «Майами» в финале плей-офф состоится в ночь с 6 на 7 октября.
Во втором матче финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами Хит» со счётом 124:114, писал ранее NEWS.ru.
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