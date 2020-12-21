Лыжницы Непряева и Ступак заняли второе место в командном спринте

Швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих выиграли в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Спортсменки прошли дистанцию за 16 минут 38,3 секунды.
На втором месте оказались россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак (+0,32 секунды). Третье место досталось представительницам Словении Эве Уревц и Анамарии Лампич (+1,12).
Также стоит отметить, что вторая команда России (Татьяна Сорина и Христина Мацокина), вышедшая в финал, заняла 10-е место.
Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.
Этап Кубка мира в Дрездене завершится 20 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Глеб Ретивых стал третьим в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино с результатом 2 минуты 21,96 секунды. Вторым к финишу пришёл британец Эндрю Янг (+0,53 секунды). Россиянин уступил победителю 0,91 секунды.