Лыжницы Непряева и Ступак заняли второе место в командном спринте

https://static.news.ru/photo/6403ef6c-42c6-11eb-8485-fa163e074e61_660.jpg Наталья Непряева Фото: vk.com/nepryaeva_natasha

Швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих выиграли в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Спортсменки прошли дистанцию за 16 минут 38,3 секунды.

На втором месте оказались россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак (+0,32 секунды). Третье место досталось представительницам Словении Эве Уревц и Анамарии Лампич (+1,12).

Также стоит отметить, что вторая команда России (Татьяна Сорина и Христина Мацокина), вышедшая в финал, заняла 10-е место.

Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Этап Кубка мира в Дрездене завершится 20 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Глеб Ретивых стал третьим в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино с результатом 2 минуты 21,96 секунды. Вторым к финишу пришёл британец Эндрю Янг (+0,53 секунды). Россиянин уступил победителю 0,91 секунды.