Лучший лыжник мира Большунов сыграл свадьбу

https://static.news.ru/photo/e0d67402-a418-11eb-92b5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/bolshunov.skigonki

Двукратный обладатель Кубка мира и действующий чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов женился на бывшей лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой, о чём спортсменка сообщила в сторис своего Instagram.

Спортсмены заявили о намерении пожениться ещё в ходе сезона-2020/21, по итогам которого Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Большунов приглашал на свадебные мероприятия своего главного соперника, норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, однако тот отказался от поездки в Россию в связи с пандемией.

Между Клебо и Большуновым произошёл спорный инцидент на финише 50-километрового марафона, где из-за опасного манёвра норвежца Большунов сломал палку и не смог побороться за победу. Клебо после протеста российской команды был дисквалифицирован, победителем был объявлен его соотечественник Эмиль Иверсен, а Большунов стал серебряным призёром.

Как сообщалось ранее, российский лыжник Александр Большунов рассказал, что возросшая на фоне успешных выступлений популярность отнимает у него много сил. Как признался 24-летний спортсмен в эфире телеканала «Югра», он устал от общения с журналистами.