https://static.news.ru/photo/4605b792-1db6-11ea-aeec-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: JOHANNA LUNDBERG/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов стал обладателем бронзовой медали по итогам спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Спортсмен чисто отработал два огневых рубежа, но проиграл почти 15 секунд норвежцу Йоханнесу Бё (25:07,8). Вторая строчка досталась представителю Франции Симону Детьё (+7,8, один промах). Чуть-чуть не хватило для попадания в тройку ещё одному представителю России Матвею Елисееву, который в итоге стал четвёртым (+20,6, без промахов).

Ветеран национальной команды Дмитрий Малышко довольствовался лишь 27-м временем (+1:11,5, два промаха). 34-й результат показал Никита Поршнев (+1:40,9, один промах), чуть хуже выступил Евгений Гараничев, 44-й (+1:40,8, два промаха). Три промаха не позволили Эдуарду Латыпову рассчитывать на высокое место, он даже не оказался в числе 50 лучших (+2:29,4, 75-е место).

NEWS.ru писал, что бронзовая награда в спринте у девушек досталась Светлане Мироновой, которая впервые в своей карьере оказалась на пьедестале Кубка мира.