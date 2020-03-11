В гонке примут участие ещё пятеро россиян: Эдуард Латыпов (№ 21), Матвей Елисеев (№ 37), Евгений Гараничев (№ 47), Никита Поршнев (№ 58) и Карим Халили (№ 93).
Что касается лидеров общего зачёта Кубка мира, то его лидер француз Мартен Фуркад стартует 49-м, а его главный конкурент Йоханнес Бё — 26-м.
Начала спринта — в 17:30 мск.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 марта в Финляндии стартует предпоследний этап Кубка мира по биатлону, который может оказаться крайним в этом сезоне. Есть ли шансы у Мартена Фуркада против Йоханнеса Бё, и хватит ли запаса прочности Доротее Вирер? Разбираемся в хитросплетениях борьбы за Кубок мира и шансах россиян в последних гонках сезона.