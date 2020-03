Стартовый лист из 104 биатлонистов опубликовал в Twitter Международный союз биатлонистов (IBU).

From @Rastorgujevs to Bionaz: tomorrow, from 16:30 local time, we will have 104 athletes going out to grab the #KON20 men sprint. With yellow and red bibs well at stakes, it is going to be a fun one in @KlahtiBiathlon pic.twitter.com/sN51gYh9IF