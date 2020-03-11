https://static.news.ru/photo/4b34f7fe-63ee-11ea-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Предпоследний этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти открывается мужским спринтом на 10 км. Первым из россиян 12 марта на трассу уйдёт Александр Логинов под 10-м номером.

Стартовый лист из 104 биатлонистов опубликовал в Twitter Международный союз биатлонистов (IBU).

From @Rastorgujevs to Bionaz: tomorrow, from 16:30 local time, we will have 104 athletes going out to grab the #KON20 men sprint. With yellow and red bibs well at stakes, it is going to be a fun one in @KlahtiBiathlon pic.twitter.com/sN51gYh9IF — IBU World Cup (@IBU_WC) March 11, 2020

В гонке примут участие ещё пятеро россиян: Эдуард Латыпов (№ 21), Матвей Елисеев (№ 37), Евгений Гараничев (№ 47), Никита Поршнев (№ 58) и Карим Халили (№ 93).

Что касается лидеров общего зачёта Кубка мира, то его лидер француз Мартен Фуркад стартует 49-м, а его главный конкурент Йоханнес Бё — 26-м.

Начала спринта — в 17:30 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 марта в Финляндии стартует предпоследний этап Кубка мира по биатлону, который может оказаться крайним в этом сезоне. Есть ли шансы у Мартена Фуркада против Йоханнеса Бё, и хватит ли запаса прочности Доротее Вирер? Разбираемся в хитросплетениях борьбы за Кубок мира и шансах россиян в последних гонках сезона.