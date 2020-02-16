Александр Логинов с супругой Александр Логинов с супругой Фото: aleksandr_loginov/instagram.com

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что поддержка его семьи помогает ему справиться с давлением со стороны иностранных биатлонистов.

Меня очень сильно в этом плане спасает жена, которая присылает мне каждый час по три—четыре видео нашего ребенка. Поэтому у меня только позитив, я спокойно могу концентрироваться на гонках, — сказал Логинов на пресс-конференции.

Ранее россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. В гонке преследования российский биатлонист выиграл бронзовую награду, писал NEWS.ru.

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