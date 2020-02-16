Фото: aleksandr_loginov/instagram.com

В перерыве между третьей и четвёртой четвертями Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, прошедшего на столичной «ВТБ Арене» — стадионе «Динамо», состоялся конкурс бросков сверху, в котором победил представитель саратовского «Автодора» Александр Петенёв.

По сумме двух попыток предварительного раунда лучшим стал Остин Холлинз из петербургского «Зенита». Он набрал 91 очко и опередил Петенёва (88 очков), Антона Астапковича из «Нижнего Новгорода» и Максима Марчука...