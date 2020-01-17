https://static.news.ru/photo/e0ec1a24-3979-11ea-87ed-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Мужская сборная России выставляет сильнейший состав на эстафетную гонку пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге. Лидеры команды этого сезона Александр Логинов и Матвей Елисеев 18 января возьмут на себя четвёртый и второй этапы, соответственно.

Неделю назад на этапе в Оберхофе тренеры дали им отдохнуть перед масс-стартом, хотя это биатлонистам и не помогло. Тогда экспериментальный состав сборной занял четвёртое место. В этот раз компанию лидерам составят Евгений Гараничев (первый этап) и Эдуард Латыпов (третий), сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в своём Twitter.

Will @NSSF_Biathlon men copy what the ladies did and continue their winning streak in relays or can @FedFranceSki or @skiverband upset them in #RUH20 ? Check the strat list and get excited for tomorrow! pic.twitter.com/tbmTslHdtz — IBU World Cup (@IBU_WC) 17 января 2020 г.

В зачёте Кубка мира российская команда занимает четвёртое место, уступая командам Норвегии, Франции и Германии. Старт эстафеты намечен на 16:15 по мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге — позади сборных Китая и США, которые никогда не были законодателями мод в биатлоне, — подчеркнуло глубину ямы, в которую угодил российский биатлон после неплохого старта сезона. Проблемы с инвентарём уже набили оскомину, но и состояние самих спортсменов не лучшее. Метания тренерского штаба также подчёркивают, что корабль отклонился от верного курса и болтается в открытом море под ударами встречных ветров.