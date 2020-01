Неделю назад на этапе в Оберхофе тренеры дали им отдохнуть перед масс-стартом, хотя это биатлонистам и не помогло. Тогда экспериментальный состав сборной занял четвёртое место. В этот раз компанию лидерам составят Евгений Гараничев (первый этап) и Эдуард Латыпов (третий), сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в своём Twitter.

Will @NSSF_Biathlon men copy what the ladies did and continue their winning streak in relays or can @FedFranceSki or @skiverband upset them in #RUH20 ? Check the strat list and get excited for tomorrow! pic.twitter.com/tbmTslHdtz