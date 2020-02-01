https://static.news.ru/photo/e96637e8-451d-11ea-bae5-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене поддерживает перенос зимнего чемпионата мира в Китае из-за коронавируса.

Это очень страшно. Не хотелось, чтобы спортсмены подвергались такой опасности. Наверное, это правильное решение, — цитирует Ласицкене ТАСС.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) из-за коронавируса перенесла чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине, писал NEWS.ru.