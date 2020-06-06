Ласицкене может пропустить соревнования из-за неуплаты штрафа ВФЛА

https://static.news.ru/photo/59dc7dbc-a7fb-11ea-8f46-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менеджер трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова считает, что спортсменка вместе с другими российскими легкоатлетами не сможет выступать на международных соревнованиях, если Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатит в срок штраф в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

ВФЛА должна заплатить World Athletics $5 млн за причастность предыдущего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.

Это (запрет на участие в турнирах. — NEWS.ru) запросто может произойти, если такие жёсткие условия поставлены перед ВФЛА. Маша же не будет сама платить эти пять миллионов, — цитирует Назарову ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в ВФЛА началось восстановление после серии допинговых скандалов и отстранения России от международных соревнований по лёгкой атлетике. Комиссию под наблюдением за федерацией возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.