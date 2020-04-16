Исинбаева стала председателем комиссии по восстановлению ВФЛА

https://static.news.ru/photo/672f2cb8-7fb4-11ea-b69a-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: isinbaevayelena/instagram.com

В среду, 15 апреля, путём заочного голосования члены президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики утвердили председателей в комиссию по восстановлению ВФЛА.

Все кандидаты были выдвинуты комиссией спортсменов.

По итогам голосования председателями в комиссию по восстановлению федерации стали двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.

Кроме того, президиум ВФЛА выбрал председателя комиссии, которым также стала член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева. Её заместителем назначен многократный чемпион России в барьерном беге Тимофей Чалый. Секретарём стал чемпион России в помещении — 2016 (бег на 5000 м) Андрей Минжулин.

В марте 2020 года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил новый список критериев для восстановления ВФЛА в правах, после чего обязал федерацию создать комиссию по восстановлению.

Ранее NEWS.ru писал, что в РУСАДА считают жёсткими критерии ВФЛА для отбора в сборную РФ.