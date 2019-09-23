Немного об организации Кубка. Японцы молодцы, для них любое крупное спортивное всегда праздник.
Если говорить о противостоянии с российской командой,то самоанцы встречались с нами исключительно в рамках Мировой серии по регби-7, так что сегодняшний матч станет первой пробой сил. Поэтому, кто окажется сильнее, вопрос. А для России это будет очередной экзамен.
Russia play their second match of #RWC2019 against Samoa today. Who do you think will win this one? #RUSvSAM
Самоа не приглашали на первый Кубок мира по регби в 1987 году, который проходил в Австралии и Новой Зеландии, но зато приняли участие в следующем Кубке, в 1991 году.
Итак, что нужно знать о соперниках россиян. В мировом рейтинге они занимают 16-е место, Россия — 20-е. Самоанское регби берет отсчёт с двадцатых годов ХХ века. Первый международный матч был проведен против соседей с Фиджи и завершился поражением со счетом 0:6, причем встреча эта имела некоторые удивительные особенности: во-первых, она началась в семь утра, а во-вторых, поле делило пополам дерево, росшее посередине.
Добрый день, уважаемые любители спорта и надеемся... регби.Да, да, регби. Неожиданно, правда? Но, это Кубок мира, хотите называйте его чемпионатом мира, как вам угодно. Но турнир важнецкий, особенно для нашей сборной. Это её второй Кубок мира в истории.