И неважно, какой вид спорта. Если бы даже проходили соревнования по крикету, то можно быть уверенным, что было бы на уровне. Но вернемся к регби. Токио. Крупный супермаркет. Сувениры на любой вкус.

Немного об организации Кубка. Японцы молодцы, для них любое крупное спортивное всегда праздник.

Если говорить о противостоянии с российской командой,то самоанцы встречались с нами исключительно в рамках Мировой серии по регби-7, так что сегодняшний матч станет первой пробой сил. Поэтому, кто окажется сильнее, вопрос. А для России это будет очередной экзамен.

Самоа не приглашали на первый Кубок мира по регби в 1987 году, который проходил в Австралии и Новой Зеландии, но зато приняли участие в следующем Кубке, в 1991 году.

Итак, что нужно знать о соперниках россиян. В мировом рейтинге они занимают 16-е место, Россия — 20-е. Самоанское регби берет отсчёт с двадцатых годов ХХ века. Первый международный матч был проведен против соседей с Фиджи и завершился поражением со счетом 0:6, причем встреча эта имела некоторые удивительные особенности: во-первых, она началась в семь утра, а во-вторых, поле делило пополам дерево, росшее посередине.

Игра пройдёт вот на этом красавце стадионе.

Heading to #RUSvSAM at #RWCKumagaya tonight? Rain is forecast in the afternoon however it should clear in time for kickoff Please dress appropriately! #RWC2019 @RugbyRussia @manusamoa pic.twitter.com/6VKmswPRpQ — Rugby World Cup 2019 Fan Information (@Japan2019_ENG) September 24, 2019

Но впереди очередная встреча, против Самоа. Матч пройдёт в городе Кумагайя и начнётся в 12:40 по Москве.

Find out where you can watch the #RUSvSAM match no matter where you are in the world with our #RWC2019 timezone graphic. https://t.co/z0BgdPYBjN pic.twitter.com/V5OoKUJlgz — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 24, 2019

И сегодня подопечные Ли Джонса в группе А проведут вторую встречу против сборной Самоа. Стартовый же матч, против хозяев японцев, мы увы, проиграли со счётом 10:30.

HIGHLIGHTS: Hosts Japan start strong in Tokyo with 30-10 win over Russia on opening night of #RWC2019 #JPNvRUS #RWCTokyo pic.twitter.com/PIl3sW4ero — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 20, 2019

Добрый день, уважаемые любители спорта и надеемся... регби.Да, да, регби. Неожиданно, правда? Но, это Кубок мира, хотите называйте его чемпионатом мира, как вам угодно. Но турнир важнецкий, особенно для нашей сборной. Это её второй Кубок мира в истории.