https://static.news.ru/photo/7b872f24-dba6-11e9-a94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/Global Look Press

Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии. В первом матче турнира в Токио подопечные Ли Джонса уступили хозяевам — 10:30 (7:15).

Россиянам удалось набрать первые очки на турнире: попытку на четвёртой минуте совершил Кирилл Голосницкий, а затем Юрий Кушнарёв её реализовал. Россия повела 7:0, однако затем японцы провели несколько результативных атак, вышли вперёд в счёте и только наращивали преимущество во втором тайме.

На 60-й минуте Кушнарёву удалось со штрафного лишь немного сократить разницу в счёте (10:20), но в итоге победа хозяев турнира получилась более убедительной.

В группе А помимо сборных Японии и России выступят также команды Шотландии, Ирландии и Самоа. Следующий матч на Кубке мира россияне проведут 24 сентября в городе Кумагайя со сборной Самоа.

Российский регбист Тагир Гаджиев прибыл на матч с Японией в «папахе Нурмагомедова», писал ранее News.ru.