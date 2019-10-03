Немного о сопернике. Наставник команды 54-летний новозеландский специалист Джо Шмидт дважды приводил своих подопечных к победе в Кубке шести наций. А на Кубках мира ирландцы никогда не проходили дальше четвертьфинала. В 1987 году они потерпели поражение от сборной Австралии (15:33), спустя четыре года от нее же (18:19), в 1995 — от Франции (12:36), в 1999 — от Аргентины (24:28), в 2003 — опять от французов (21:43), в 2007 году «зеленые» заняли третье место в группе, в 2011-м проиграли Уэльсу (10:22), а в 2015-м снова не смогли справиться с «Лас Пумас» (20:43).

Поэтому в Кобе японские фанаты устроили россиянам тёплый приём.

В Японии хорошо pic.twitter.com/X2PorMm6h9 — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 1, 2019

Россия уже оставила на этом турнире яркое впечатление, а всё благодаря огненным интервью капитана Василия Артемьева.

. @russiarugby captain Vasily Artemyev gives great interview after his sides tough loss against Samoa #RWC2019 pic.twitter.com/DMHCfD9hHC — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 24, 2019

Итак, Кобе. Игра против сильнейшей Ирландии, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге. Что касается России, то мы на 20-м месте. Встреча начнется в 12:40 по Москве.

Первые два матча, увы, закончились поражением от Японии и Самоа. Но напомним, что подопечные Ли Джонса уже установили два рекорда. В матче с хозяевами турнира мы занесли первую попытку, а против самоанцев Россия (внимание!) выиграла первый тайм. Сам матч был грубым со стороны самоанцев, в итоге два игрока Рэй Ли-Ло и Моту Мату’у были дисквалифицированы на три матча каждый.

Добрый день, уважаемые любители регби. Ну что, третий матч для России на Кубке мира, который проходит в Японии. На этот раз играем в Кобе.