Туктамышева назвала себя «недоступной»

Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала ряд новых фотокарточек с отдыха на Мальдивах. Пост доступен на её странице в Instagram.
На снимках 24-летняя фигуристка позирует в руках с коктейлем в красном платье.
Недоступна, — говорится в сообщении.
24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.
Ранее она показала в Instagram фотографию в красном бикини. Подписчики оценили снимки девушки.