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Туктамышева назвала себя «недоступной»

09:29, 14 мая 2021
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала ряд новых фотокарточек с отдыха на Мальдивах. Пост доступен на её странице в Instagram.

На снимках 24-летняя фигуристка позирует в руках с коктейлем в красном платье.

Недоступна, — говорится в сообщении.

24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.

Ранее она показала в Instagram фотографию в красном бикини. Подписчики оценили снимки девушки.

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