Туктамышева назвала себя «недоступной»

https://static.news.ru/photo/83eb9bbe-b480-11eb-bb35-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала ряд новых фотокарточек с отдыха на Мальдивах. Пост доступен на её странице в Instagram.

На снимках 24-летняя фигуристка позирует в руках с коктейлем в красном платье.

Недоступна, — говорится в сообщении.

24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.

Ранее она показала в Instagram фотографию в красном бикини. Подписчики оценили снимки девушки.