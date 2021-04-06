Косторная поделилась впечатлениями после месяца работы с Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/af217e3e-979d-11eb-a2de-96000091f725_660.jpg Алёна Косторная Фото: aliona_officialnew/instagram.com

Чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная поделилась впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе, в группу к которой фигуристка вернулась 4 марта.

Можно сказать, что я вернулась домой. Чувствую, что нахожусь на своём месте, там, где я должна быть, — сказала Косторная в эфире Первого канала.

17-летняя спортсменка перешла в группу Евгения Плющенко летом 2020 года. После неудачных выступлений на Кубке России она вернулась к предыдущему тренеру. По итогу турнира фигуристка стала лишь шестой, потеряв возможность принять участие в чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Позже Тутберидзе рассказала, что до конца сезона её ученица будет находиться на испытательном сроке.

Алена Косторная является чемпионкой Европы (2020), а также победительницей финала Гран-при сезона 2019/2020.

Ранее другая российская фигуристка Александра Трусова рассказала об отсутствии диеты и назвала себя достаточно взрослой для фигурного катания. 16-летняя спортсменка добавила, что её не пугают разговоры о том, что с возрастом у неё будут хуже получаться элементы, писал NEWS.ru.