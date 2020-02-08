https://static.news.ru/photo/b3f2146a-4b21-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Павел Кулижников Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Российский конькобежец Павел Кулижников занял первое место на дистанции 1000 метров на пятом этапе Кубка мира в канадском Калгари.

Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка. Вторым стал Томас Крол (1.07,017) из Нидерландов, третье место занял его соотечественник Кьелд Нёйс (1.07,19).

Помимо этого, россиянка Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров. Первое место заняла японка Нао Кодайра (36,658), бронза у австрийки Ванессы Херцог.

Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.