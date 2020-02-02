https://static.news.ru/photo/5b9fdfb2-45d7-11ea-91dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) прокомментировала решение Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию ВФЛА.

В своём заявлении комиссия спортсменов ВФЛА подчеркнула, что доверие к организации окончательно подорвано, и в очередной раз призвала руководство покинуть свои посты.

Мы знаем, что ВФЛА не собирается идти на уступки и продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов. Комиссия надеется, что ОКР и Минспорт во избежание ухудшения сложившейся ситуации будут более решительны в данном вопросе, — написано в заявлении на официальной странице комиссии в Instagram.

Министр спорта Олег Матыцин 31 января по итогам внеочередного заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писал NEWS.ru.