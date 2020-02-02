Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) прокомментировала решение Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию ВФЛА.
В своём заявлении комиссия спортсменов ВФЛА подчеркнула, что доверие к организации окончательно подорвано, и в очередной раз призвала руководство покинуть свои посты.
Мы знаем, что ВФЛА не собирается идти на уступки и продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов. Комиссия надеется, что ОКР и Минспорт во избежание ухудшения сложившейся ситуации будут более решительны в данном вопросе, — написано в заявлении на официальной странице комиссии в Instagram.
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Министр спорта Олег Матыцин 31 января по итогам внеочередного заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писал NEWS.ru.
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